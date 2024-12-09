إدارة الاتحاد تطمئن عائلات الأنصار المتنقلين إلى السنغال

طمأنت إدارة اتحاد العاصمة، عائلات أنصارها المتنقلين إلى “داكار” السنغالية، بعد الاعتداءات الجبانة، التي تعرضوا لها أمس الأحد، من طرف أنصار المضيف نادي جاراف.

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” نشرت إدارة الاتحاد، صورا تُوثّق الاعتداءات التي أسفرت عن إصابات في صفوف أنصار النادي.

وعلّقت: “نطمئن عائلات أنصارنا بأن الطاقم الطبي لفريقنا، بالتنسيق مع إدارة النادي، تدخل على الفور وقدم كافة الإسعافات اللازمة للمصابين. والحمد لله الجميع الآن في حالة جيدة وتحت السيطرة”.

مضيفة: “قامت إدارة النادي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عثمان سحبان بكل الإجراءات اللازمة لحماية أنصار فريقنا حتى مغادرتهم الملعب.”

وفي الأخير، أكدت إدارة الاتحاد، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات. وستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وحماية فريقها وأنصاره في المستقبل.

