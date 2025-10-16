إدارة الاتحاد تكشف موعد سفرية الفريق إلى أبيدجان

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، برنامج سفرية بعثة الفريق إلى أبيدجان، لخوض مباراة الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، في مواجهة أكاديمية أمادو ديالو.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، كشفت إدارة النادي العاصمي، بأن سفرية الفريق إل أبيدجان، ستكون يوم غد الجمعة، على التاسعة صباحا.

كما أضاف ذات المصدر، بأن تعداد الفريق سيخوض حصتين تدريبيتين بأبيدجان، منها حصة تدريبية واحدة بالملعب الرئيسي، استعدادا لمواجهة أكاديمية امادو ديالو.

وتم بحديد موعد عودة بعثة الفريق إلى أرض الوطن، في اليوم الموالي للمباراة، يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، ضد مضيفه أكاديمية أمادو ديالو، لحساب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، مقررة يوم الأحد المقبل على الساعة (17:00) بتوقيت الجزائر.