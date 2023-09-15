إدارة الاتحاد تمنح تذاكر “السوبر” مجانا لأنصارها

قررت إدارة اتحاد العاصمة، منح جماهيريها المتنقلة إلى مدينة “الطائف” السعودية، لحضور مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري مجانا.

وكشفت إدارة الاتحاد في بيان لها اليوم الجمعة، بأنها قامت بإقتناء تذاكر لقاء السوبر، قصد منحها لأنصارنا، بمجرد وصولهم لملعب “الملك فهد” ومن ثم توجيههم للمدرج الخاص بهم.

للإشارة فإن لقاء السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري، مقرر مساء اليوم الجمعة، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر.