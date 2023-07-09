إدارة الاتحاد تهنئ المنتخب الأولمبي وتدعم لاعبيها في الألعاب العربية

هنأت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، المنتخب الأولمبي، لبلوغه نصف نهائي الألعاب العربية، مبدية دعمها للاعبيها المشاركين مع المنتخب.

ونشرت إدارة الاتحاد عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك” رسالة جاء فيها: “يتقدم اتحاد العاصمة ممثلا في رئيس مجلس الإدارة سيد أحمد أعراب بالتهاني الحارة للمتخب الاولمبي نظير تأهله لنضف نهائي الألعاب العربية”.

كما أضافت مسؤولي الاتحاد: “نتمنى حظ موفق ومزيد من التألق لرباعي الاتحاد آيت الحاج، جنيدي، بوناصر، بوعلام”.

وأرفقت إدارة النادي العاصمي هذه الرسالة بصورة جماعية للاعبي المنتخب الوطني الاولمبي، من مباراتهم ضمن الألعاب العربية.