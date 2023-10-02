إدارة الترجى تفاجئ المهاجم بن عياد بهذا القرار

اتخذت إدارة نادي الترجي التونسي، قراراً صادماً يتعلق بمستقبل المهاجم الدولي رياض بن عياد مع الفريق.

وحسب ما كشفته العديد من التقارير الإعلامية التونسية، أمس الأحد، فإن إدارة الترجي تمكّنت من تأهيل اللاعب البرازيلي رودريغو رودريغيز.

وذلك بعد أكثر من شهرين من وصوله إلى صفوف الفريق دون أن يُشارك في أي مباراة رسمية.

كما قامت إدارة الترجي برئاسة رياض التويتي، بحذف إسم اللاعب رياض بن عياد من قائمة اللاعبين المسجلين في الفريق المعنيين بخوض مباريات البطولة.

ومن المنتظر، أن يتم فسخ عقد اللاعب السابق للوفاق بن عياد، في الميركاتو المقبل، بسبب معاناة الأخير من إصابة منذ حوالي 4 أشهر.