إدارة الترجي التونسي تعلن رحيل توغاي
أعلنت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، عن تعداد الفريق.
ونشرت إدارة نادي الترجي، بيان، عبر حسابها على منصة “X”، أعلنت من خلاله، رحيل توغاي، عن تعداد الفريق.
كما حرص مسؤولي النادي التونسي، على التذكير بالمساهمة الكبرة التي قدمها المدافع الجزائري، في حصد النادي عدة ألقاب
وفي ختام بيانها، وجهت إدارة الترجي التونسي، الشكر لأمين توغاي، على كل ما قدمه خلال فترة تقمصه ألوان النادي.
🚨 L’Espérance Sportive de Tunis annonce le départ de Mohamed Amine Tougaï et lui rend hommage à travers un communiqué, le remerciant pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du club:
يتقدّم الترجي الرياضي التونسي بجزيل الشكر والامتنان… pic.twitter.com/qbRiOs9sCh
— Espérance Time (@EsperanceTime_) July 21, 2026