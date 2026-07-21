إدارة الترجي التونسي تعلن رحيل توغاي

أعلنت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، عن تعداد الفريق.

ونشرت إدارة نادي الترجي، بيان، عبر حسابها على منصة “X”، أعلنت من خلاله، رحيل توغاي، عن تعداد الفريق.

كما حرص مسؤولي النادي التونسي، على التذكير بالمساهمة الكبرة التي قدمها المدافع الجزائري، في حصد النادي عدة ألقاب

وفي ختام بيانها، وجهت إدارة الترجي التونسي، الشكر لأمين توغاي، على كل ما قدمه خلال فترة تقمصه ألوان النادي.