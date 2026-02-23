إدارة الترجي التونسي تقدم مدربها الجديد بوميل

قدمت إدارة نادي الترجي التونسي، أمسية اليوم الإثنين، الفرنسي، باتريس أمير بوميل، بصفته مدربا جديدا للفريق.

ونشرت إدارة التجري، صور للندوة الصحفية الأولى التي عقدها المدرب بوميل، والتي تم خلالها تقديمه أمام الصحافة التونسية.

وسيشرف المدرب الأسبق لمولودية الجزائر، في مهمته الجديد مع الترجي، على تدريب الثلاثي الجزائري، يوسف بلايلي، توغاي، وكسيلة بوعالية.

يذكر أن باتريس بوميل، يعرف جيدا يوسف بلايلي، كونه اشرف على تدريبه خلال الموسم الماضي، في مولودية الجزائر، أين توجا معا بلقب البطولة.