إدارة الترجي التونسي تقرر اللجوء للفيفا في قضية شتي

تسعى إدارة نادي الترجي التونسي، اللجوء إلى الفيفا. لعدم تقبلها. الطريقة التي غادر بها إلياس شتي. الفريق والتحاقه بنادي انجي.

ونقل موقع “العربي الجديد”، تصريحات عضو اللجنة القانونية لنادي الترجي، وليد بن صالح، أين قال بخصوص قضية شتي.

“لن نسكت على ما فعله شتي، لأن إقدامه على فسخ عقده من جانب واحد لم تكن قانونية حسب رأينا، كون الترجي دفع كل مستحقاته المادية”.

كما أضاف: “سنخاطب الفيفا، للمطالبة بتسليط عقوبة رياضية ومالية على شتي، ونادي أنجي، الذي وقع مع اللاعب وهو مرتبط مع الترجي”.

يذكر أن الياس شتي، رسم إلتحاقه بنادي أنجي الفرنسي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر.