إدارة الترجي التونسي تكشف تفاصيل المفاوضات مع بلايلي !

كشف الناطق الرسمي لفريق الترجي التونسي وليد قرفالة، اليوم الجمعة، عن إمكانية تدعيم الفريق بخدمات يوسف بلايلي خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال وليد قرفالة لدى استضافته بإذاعة “موزاييك أف أم” أن المفاوضات بين رئيس النادي حمدي المدب و والد يوسف بلايلي لا زالت قائمة، و فرضية تدعيمه للفريق لازالت قائمة.

كما أضاف “الترجي سيحسم خلال الفترة القادمة صفقات أخرى”.

يحدث هذا، قبل ساعات فقط، من البلبلة التي سادت محيط مولودية الجزائر، بعد قرار يوسف بلايلي الانقطاع عن التدريبات للمرة الثانية تواليا، اليوم الجمعة، التي جرت مركز زرالدة الجديد، ما يفتح باب التأويلات مجددا، بشأن رحيل إبن مدينة الباهية إلى تونس أو البقاء لموسم أخر في النادي العاصمي.