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الرياضة

إدارة الترجي التونسي توجه إعذارا لعبد الرؤوف بن غيث

بقلم كريم.تيغرمت
إدارة الترجي التونسي توجه إعذارا لعبد الرؤوف بن غيث
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وضعت إدارة الترجي التونسي، آجال محددة، اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث من أجل العودة إلى الفريق.

ونشرت إدارة الترجي عبر الحساب الرسمي للفريق، بيانا جاء فيها: “إدارة الترجي تعلن أنه تم توجيه تنبيه رسمي لعبد الرؤوف بن غيث، للالتحاق من جديد بالفريق في أجل أقصاه يوم الأحد 12 سبتمبر”.

وأضاف مسؤولي النادي التونسي: “في حال عدم إذعانه، سترفع دعوى ضده أمام الهياكل المختصة من أجل الفسخ التعسفي لعقد الشغل”.

وتابع بيان الترجي التونسي: “سيتم تحميل عبد الرؤوف بن غيث، جميع التبعات الرياضية والمالية المنجرة عن ذلك”.

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