إدارة الترجي التونسي توجه إعذارا لعبد الرؤوف بن غيث
بقلم كريم.تيغرمت
وضعت إدارة الترجي التونسي، آجال محددة، اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث من أجل العودة إلى الفريق.
ونشرت إدارة الترجي عبر الحساب الرسمي للفريق، بيانا جاء فيها: “إدارة الترجي تعلن أنه تم توجيه تنبيه رسمي لعبد الرؤوف بن غيث، للالتحاق من جديد بالفريق في أجل أقصاه يوم الأحد 12 سبتمبر”.
وأضاف مسؤولي النادي التونسي: “في حال عدم إذعانه، سترفع دعوى ضده أمام الهياكل المختصة من أجل الفسخ التعسفي لعقد الشغل”.
وتابع بيان الترجي التونسي: “سيتم تحميل عبد الرؤوف بن غيث، جميع التبعات الرياضية والمالية المنجرة عن ذلك”.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=984512