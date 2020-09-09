إدارة الجياسكا تطالب السلطات بوقف تصرفات زطشي

أكدت إدارة فريق شبيبة القبائل أمسية اليوم الأربعاء أن الدفاع عن حقوقها هو حق مشروع لا يمكن للفاف الاعتراض عليه.

الإدارة القبائلية نشرت بيان قالت فيه:”عندما نناشد السلطات العامة، نتساءل في أي إطار يمكننا قمع حق مكرس في الدستور، وخاصة الحق في الدفاع عن المصالح المشروعة للنادي”.

“بيان الفاف دفع إدارة شبيبة القبائل للرد ومناشدة الجهات المختصة للتدخل ووقف تصرفات المسؤولين عن كرة القدم الجزائرية الغير مفهومة”.

وختمت:”تظل الإدارة ورئيسها دائمًا يقظين وبناءين ومتفهمين ومحترمين ومشاركين في كل ما يمكن أن يتحد لتوحيد وتطوير كرة القدم الوطنية”.