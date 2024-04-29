إدارة الحمراوة ترد على نظيرتها من شباب بلوزداد

ردت إدارة مولودية وهران، أمس الأحد، عن بيان إدارة شباب بلوزداد،بعد نهاية مواجهة الفريقين، التي جرت بملعب زبانة، برسم الجولة 24 من الرابطة المحترفة.

والذي أدانت من خلال إدارة الشباب، الأحداث التي صاحبت المباراة التي عرفت سوءَ استقبالٍ من طرف أصحاب الأرض و تجاوزاتٍ تحكيمية واضحة.

وفي المقابل، استغرابت إدارة الحمراوة، في بيان منشور عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، بيان “السياربي” الذي اعتبرته بعيد عن الإحترافية، والذي لا يمت بأي صلة لوقائع المقابلة التي جرت في ظروف عادية بشهادة مسؤولي الأمن.

وأوضحت إدارة الحمرواة، أن الفريق الزائر باستقبال يعكس طبيعة العلاقات التاريخية و المميزة بين الفريقين.

كما كذبت ادارة مولودية وهران كل ما جاء في بيان إدارة شباب بلوزداد، و الذي إعتبرته زلة لسان و عدم رضا بالنتيجة النهائية للمبارة التي انتهت بالفوز المستحق لفريقها.

وفي الختام، أكدت إدارة الحمراوة، على إحترامها لكل المنافسين في إطار الروح الرياضية حتى و إن كان فريقنا يصارع من أجل البقاء .