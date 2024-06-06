إدارة “الحمراوة” ترفض مواجهة “السياسي” بملعب حمام عمار بخنشلة

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، عن رفضها مواجهة شباب قسنطينة، بملعب حمام عمار بخنشلة.

وهي المواجهة التي تندرج في إطار رزنامة الجولة 28، من فعاليات الرابطة المحترفة.

ونشرت إدارة “الحمراوة”، بيانا، عبر صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، أوضحت من خلاله رفض برمجة هذه المواجهة بملعب حمام عمار بخنشلة، خاصة وأنها أتت في آخر لحظة نتيجة للعقوبة المفروضة على الفريق المنافس. وأعربت عن تأسفها لهذا القرار.

وأوضح بيان إدارة مولودية وهران، أنه وبعد دراسة شاملة لجميع الظروف والمعطيات المحيطة بالمباراة، تم الرفض التام للعب المباراة في مدينة خنشلة لعدة أسباب من بينها :

عدم تمكن بعثة نادي مولودية وهران، من العثور على فندق متوفر للإقامة، إذ تم حجز الفندق الوحيد المتوفر في المدينة من طرف النادي الرياضي القسنطيني.

بالإضافة لبعد المسافة بين خنشلة وقسنطينة ، ما يتسبب في تضييع سفرية العودة إلى الديار من أجل التحضير للمباراة الحاسمة المقبلة بعد ثلاثة أيام.

كما طالبت إدارة “الحمراوة” في ذات البيان، من الجهات المعنية بإعادة النظر في مكان إقامة المباراة واختيار مدينة أخرى تتوفر فيها جميع الشروط الضرورية لضمان سير المباراة في أفضل الظروف الممكنة. و الأخذ بعين الإعتبار الحيز الزمني الضيق بين مقابلة غدا الجمعة أمام نادي الرياضي القسنطيني، و يوم الثلاثاء خاصة و أنها لقاءات مهمة و حاسمة لفريق مولودية وهران، على حسب إعتبارات إدارة النادي الوهراني.