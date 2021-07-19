إدارة الحمراوة تنتقد الحكم بوكواسة وتتوعد بإيداع شكوى

انتقدت إدارة نادي فريق مولودية وهران، الحكم لطفي بوكواسة، محملة إياه جزءا من مسؤولية الخسارة التي تعرضوا لها أمام اتحاد بسكرة.

ونشرت إدارة الحمراوة، بيانا عبر الصفحة الرسمية للفريق، جاء فيه: “إدارة مولودية وهران تستنكر وبشدة، ما حدث في مباراة اتحاد بسكرة”.

وأوضحت: “أمام أعين الجميع، أعلن الحكم بوكواسة لطفي عن ضربة جزاء خيالية، ومن هذا المنبر تؤكد إدارة النادي بقيادة رئيس الفريق، عدم سكوتها عن مثل هذه الممارسات التي غيرت نتيجة المباراة بصفة مباشرة”.

وأردف مسؤولي النادي الوهراني: “سنتقدم بملف للجنة المختصة، مرفوقا بكل الأدلة فيما يخص ضربة الجزاء الخيالية”.

وختم إدارة نادي مولودية وهران، بيانها: “إدارة النادي ترفض هذه الممارسات مستقبلا، ولن نسكت على حق الفريق، خاصة وأننا لازلنا ننافس على البوديوم”.