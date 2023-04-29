إدارة الحمراوة تندد بقرارات لجنة الانضباط

عبرت إدارة فريق مولودية وهران، عن امتعاضها الشديد، من قرارات لجنة الانضباط، الخاصة بمباراة تشكيلة فئة أقل من 18 سنة أمام نظيرتها من مولودية البيض.

ونشرت إدارة الحمراوة، اليوم السبت، بيانا عبرت فيه عن تذمرها الشديد من قرارا لجنة الإنظباط، التي وصفتها بالصادمة، رغم أنها قدمت تقريرا مفصلا للهيئة المختصة مع: “سماع لاعبين من فريقنا إضافة للمدرب والكاتب، وذلك فيما يخص فريق أقل من 18 سنة الذي يقدم موسم مميز ويحتل المرتبة الأولى بكل جدارة وإستحقاق.”

وتعود قائع القضية للأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، حسب ذات البيان، بمناسبة: “لقاء فريقنا أمام مولودية البيض، بعدما كانت النتيجة لصالح الفريق المحلي قبل أن يعدل لاعبنا النتيجة في الدقيقة 5 (3 – 3 )، إلا أن الحكم رفض إطلاق صافرة النهاية بعد إنتهاء الوقت الأصلي”

لتصل دقائق الشوط الثاني إلى 75 دقيقة كاملة أمام دهشة الجميع – حسب بيان المولودية – قبل أن يعلن ضربة جزاء لصالح مولودية البيض وطرد ستة لاعبين من مولودية وهران بالبطاقة الحمراء دفعة واحدة،ليرفض بعدها الحكم تسديد ضربة الجزاء ويعلن عن نهاية اللقاء .

كما أضاف ذات المصدر أن الحكم رفض تسليم إدارة النادي محضر اللقاء الذي دون فيه أمورا لم تحدث وسط اللقاء وهو ما ترفضه إدارة النادي جملة وتفصيلا.

من جهة أخرى، طمأنت إدارة مولودية وهران كل الأنصار بأن هذه القضية لن تؤثر على الفريق لا من بعيد ولا من قريب وستتابع كل كبيرة وصغيرة فيما يخص هذا الملف.

كما أكدت بأنها ستقدم طعن فيما يخص هذه القضية والتي لن تسكت فيما يخص هذه الممارسات التي تعتبرها ظلما في حقها.