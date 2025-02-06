إدارة “الحمراوة” تُرسّم صفقة عمراني

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، تعاقدها رسمياً مع المدرب، عبد القادر عمراني، خلفاً للمستقيل، إيريك شال.

ووفقاً لبيان نشره فريق الحمراوة عبر صفحته على منصة فيسبوك، تمّ ترسيم صفقة المدرب، عبد القادر عمراني، بعد حصوله، مساء اليوم، على ورقة تسريحه من فريقه السابق، شباب بلوزداد.

كما أكد البيان أن المدرب عمراني سيكون حاضراً على مقاعد البدلاء في لقاء غد الجمعة أمام اتحاد الحراش. في إطار ثمن نهائي منافسة الكأس.