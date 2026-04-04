إدارة الرويسات تشتكي الظلم التحكيمي !

اشتكى فريق مستقبل الرويسات، في بيان رسمي، من الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق لدى استقباله، أمس الجمعة، أولمبيك أقبو.

وكانت تشكيلة الرويسات، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، بهدف خير الدين مرزوقي، إلا أن الضيف عدلوا النتيجة في الدقيقة الـ 90+11، عن طريق البديل رزقي حمرون. بعدما كان الحكم حسام بن يحيى، قد أعلن عن 8 دقائق كوقت بدل الضائع.

وعبرت إدارة الرويسات، عن استنكارها الشديد لما تعرض له. وأكدت في بيان لها: “رفضها القاطع للمهزلة التحكيمية التي شهدتها المباراة أمام أولمبيك أقبو، والتي أدارها الحكم بن يحيى حسام وطاقمه.”

مشيرة إلى أن اللقاء عرف منذ دقائقه الأولى قرارات تحكيمية مستفزة وغير مفهومة. ساهمت بشكل مباشر في إخراجه عن إطاره الرياضي، في ظل غياب تام للحياد والنزاهة.

وواصلت إدارة الرويسات: “ما زاد من حدة الجدل، هو الوقت بدل الضائع الذي تم التلاعب به بشكل واضح، حيث تم الإعلان عن 8 دقائق. ليتم بعدها تمديد المباراة إلى غاية تعديل النتيجة، في سابقة خطيرة تمس بمصداقية المنافسة.”

كما أوضحت أنها تعتبر ما حدث: “تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عنه”، محملة الحكم مسؤولية ما آلت إليه المباراة من احتقان وظلم رياضي واضح.

وعليه، طالبت إدارة مستقبل الرويسات، بفتح تحقيق فوري واتخاذ أقصى العقوبات في حق هذا التحكيم، حماية لنزاهة البطولة. ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي أضرت بصورة كرة القدم، مؤكدة في الأخير، احتفاظها بكافة حقوقها في الدفاع عن مصالح فريقها بكل الطرق القانونية المتاحة.