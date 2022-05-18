إدارة الساورة تؤكد حرمان فريقها من ضربة جزاء شرعية أمام شبيبة القبائل

انتقدت إدارة شبيبة الساورة بطريقة غير مباشرة الطاقم التحكيمي الذي ادار مواجهة شبيبة القبائل أمس في اللقاء المتأخر. من الجولة عن الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى.

كما قالت إدارة “النسور” عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك اليوم الأربعاء أن الحكم حرم المهاجم عبد الجليل من ضربة جزاء شرعية في الدقيقة 25 من عمر الشوط الاول.

كما أضافت أن الحكم عبيد شارف احتسب الخطأ لكن خارج منطقة الجزاء.

ونشرت إدارة الرئيس محمد زرواطي فيديو خاص باللقطة. أشار إلى الحرمان منها.

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