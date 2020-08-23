إدارة الساورة تتجه لإلغاء مشروع أكاديمية الفريق

تتجه إدارة فريق شبيبة الساورة، لإلغاء مشروعها المتمثل في انجاز أكاديمية الفريق بولاية بشار، بالنظر للعراقيل الكبيرة التي تواجهها.

ونشرت إدارة الساورة، عبر موقعها الرسمي، بيان افتتحته بتهنئة، فريقي مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، على انطلاق مشروع مركز تدريبهما.

وفيما يتعلق بمشروعها، أوضحت إدارة شبيبة الساورة، أنها تحت الصدمة، بالنظر للعراقيل التي تحول دون انطلاق انجاز مركز تكوين النادي.

واتهم مسؤولي نادي الجنوب، بعض الأطراف بالسعي لإفساد هذا المشرع، من خلال عدم المساهمة في تمويله والسكوت عن المؤامراة التي تحاك ضد الفريق، ما سيجبر الإدارة على لإلغاء مشروع الأكاديمية.