إدارة الساورة تحدد موعد انطلاق التحضيرات الصيفية للفريق

كشفت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الخميس، موعد انطلاق التحضيرات الصيفية للفريق، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وحسب الموقع الرسمي لشبيبة الساورة، حددت إدارة الفريق تاريخ السبت 5 أوت الجاري، كموعد لانطلاق التحضيرات الصيفية.

كما أوضح مسؤولو نسور الجنوب، بأن بداية التحضيرات ستكون بملعب “20 اوت” ببشار، تحت قيادة المدرب الجديد شريف حجار.

وستستغل إدارة شبيبة الساورة، أول حصة تدريبية للفريق هذا الصيف، من أجل تقديم لاعبيها الجُدد لأنصار الفريق.