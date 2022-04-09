إدارة الساورة تعلن عن طلاق بالتراضي مع مدربها اليعقوبي

قررت إدارة فريق شبيبة الساورة، فسخ العقد الذي يربطها مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي، قبل بضع جولات عن ختام الموسم.

وكشفت إدارة الساورة عبر صفحتها الرسمية، عن توصلها لاتفاق بالتراضي مع مدربها اليعقوبي لفسخ العقد الذي يربطهما.

كما وافق مساعد المدرب، رفقي الوسلاتي، هو الآخر على فسخ عقده مع الفريق، ومغادرة العارضةو الفنية رفق مواطنه اليعقوبي.

وتعتبر هذه الخطوة مفاجأة، بالنظر للنتائج التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب قيس اليعقوبي، بتواجدهم في المركز الثاني لترتيب البطولة