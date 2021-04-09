عاجل

إدارة الساورة تُقرر مُقاضاة معزوزي بسبب تصريحاته الجارحة

الرياضة
  • -
  • 0
إدارة الساورة تُقرر مُقاضاة معزوزي بسبب تصريحاته الجارحة صورة مركبة
بقلم النهار أون لاين

قررت بصفة رسمية إدارة فريق شبيبة الساورة مقاضاة “مصطفى معزوزي” بسبب تهجمه على رئيسها محمد زرواطي.

الموقع الرسمي لشبيبة الساورة نشر بيان سهرة اليوم الجمعة جاء فيه:

“إدارة شبيبة الساورة تقرر رسمياً مقاضاة المدعو معزوزي مصطفى على خلفية تماديه في تجريح مسيري و رئيس الفريق بمعلومات كاذبة، مغرضة و مغلطة للرأي العام، التي أدلى بها هذا ، من خلال مشاركته في عدة حصص في قنوات تلفزيونية، وبعد تماديه بالتجريح لذى قرر الفريق متابعة الشخص المذكور أعلاه قضائيا، جراء هذه التصريحات”.
وأضاف البيان:”جدير بالذكر أن هذا المناجير الذي يختبئ وراء ثوب الإعلامي لطالما كثف من اتصالاته مع المسيرين من أجل جلب لاعبين و تقاضي أموال من ورائهم بدون ذكر الفضائح التي لا تشرف الكرة الجزائرية فيما كان يفعله كوسيط بين بعض الأندية خاصة في نهاية المواسم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983116

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com