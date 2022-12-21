إدارة السجون.. إطلاق مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن مسابقة توظيف أطباء وصيادلة عامون في الصحة. وهذا على أساس الشهادات بعنوان سنة 2022، لفائدة مؤسساتها العقابية.

كما أشار بيان المديرية العامة لإدارة السجون، أن مسابقة التوظيف تخص أطباء عامون في الصحة بـ11 منصب مالي، وصيادلة عامون بـ7 مناصب مالية.

وأوضحت المؤسسة، أنه يتطلب للراغب في الحصول على الرتبة طبيب عام أن يكون له شهادة دكتوراه في الطب أو شهادة معترف بمعادلتها. في كل من ولايات الأغواط، بشار، تبسة، الجلفة، ورقلة، البيض، خنشلة، أولاد جلال، إن صالح، المنيعة. أما صيدلي عام فيجب ان يحمل شهادة صيدلي، وهذا في كل من الأغواط، بشار، تبسة، سعيدة، المسيلة، البيض، النعامة.

وأفادت المديرية، أن المشاركة والترشح لمسابقة التوظيف تتم من خلال تعبئة إلكترونيا استمارة المعلومات. وتحميل مستندات الترشح للتوظيف من خلال الرابط الموقع الالكتروني: dgapr.mjustice.dz. وتم تحديد فترة التسجيل وإرسال الملفات من 20 ديسمبر غلى غاية 18 جانفي 2023.