إدارة السجون.. إطلاق مسابقة توظيف
أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن مسابقة توظيف أطباء وصيادلة عامون في الصحة. وهذا على أساس الشهادات بعنوان سنة 2022، لفائدة مؤسساتها العقابية.
كما أشار بيان المديرية العامة لإدارة السجون، أن مسابقة التوظيف تخص أطباء عامون في الصحة بـ11 منصب مالي، وصيادلة عامون بـ7 مناصب مالية.
وأوضحت المؤسسة، أنه يتطلب للراغب في الحصول على الرتبة طبيب عام أن يكون له شهادة دكتوراه في الطب أو شهادة معترف بمعادلتها. في كل من ولايات الأغواط، بشار، تبسة، الجلفة، ورقلة، البيض، خنشلة، أولاد جلال، إن صالح، المنيعة. أما صيدلي عام فيجب ان يحمل شهادة صيدلي، وهذا في كل من الأغواط، بشار، تبسة، سعيدة، المسيلة، البيض، النعامة.
وأفادت المديرية، أن المشاركة والترشح لمسابقة التوظيف تتم من خلال تعبئة إلكترونيا استمارة المعلومات. وتحميل مستندات الترشح للتوظيف من خلال الرابط الموقع الالكتروني: dgapr.mjustice.dz. وتم تحديد فترة التسجيل وإرسال الملفات من 20 ديسمبر غلى غاية 18 جانفي 2023.
وكشف مسؤول في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح 6 مؤسسات “بيئة مفتوحة” على المستوى الوطني.
كما أوضح، عبد الغني عميار المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين، في تصريحات صحفية، أنّ هذه المؤسسات تتواجد على مستوى بني سليمان بالمدية. “لوطاية” بولاية بسكرة، “عين الحجر” بسعيدة، البيض، “هواري بومدين” بلعبادلة (بشار)، بالإضافة إلى تيارت.
وينتظر في هذا السياق استصلاح أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي منها ألف هكتار بتيميمون. ألف هكتار بمنطقة الشعبونية بالمدية، و400 هكتار بغرداية.
في حين، يتوفر قطاع السجون على 26 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية. وتستغل أكثر من 900 هكتار من الأراضي الزراعية عبر الوطن مكنت من تشغيل 2387 محبوساً خلال الموسم الفلاحي الجاري.