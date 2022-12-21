إدارة السجون ترافق 8000 سجين مفرج عنهم خلال 2022

كشف المدير العام لادارة السجون و إعادة الإدماج، سعيد زرب، عن استفادة أكثر من 8000 سجين مفرج عنهم على المستوى الوطني من مرافقة المصالح الخارجية لإدارة السجون سنة 2022.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن ذات المسؤول، فإن المصالح الخارجية لإدارة السجون عبر مختلف ولايات الوطن قامت منذ بداية سنة 2022 بمرافقة ومساعدة أكثر من 8000 مفرج عنهم من المؤسسات العقابية، على الاندماج في المجتمع و بداية حياة جديدة بعيدة عن الإجرام.

وتعمل المصالح الخارجية لإدارة السجون على استقبال هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء مدة عقوبتهم لتعريفهم بمختلف الفرص المتاحة أمامهم لبداية حياة جديدة في ظل احترام القانون. سواء من خلال مساعدتهم على الحصول على مناصب عمل أو استحداث مؤسساتهم الخاصة.

وتولي إدارة السجون “أهمية بالغة” لتطبيق المخطط الاستباقي لإعادة إدماج المحبوسين من خلال منحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم في الأطوار التعليمية الثلاثة وإلى غاية استكمال تعليمهم العالي أو الالتحاق بأقسام التكوين المهني.

وتوفر لهم أكثر من 142 تخصص تكويني في مختلف المجالات. بالإضافة إلى تعريفهم بالمصالح الخارجية لإدارة السجون ودورها في مساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع.

ويركز برنامج إعادة الإدماج على تنمية القدرات والمؤهلات الشخصية لنزلاء المؤسسات العقابية. والرفع المستمر من مستواهم الأخلاقي وحسهم بالمسؤولية.