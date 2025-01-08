إدارة السجون تفتح مسابقة توظيف في هذه التخصصات

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح مسابقة توظيف.

وتخص المسابقة أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ، سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية و رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية. بعنوان سنة 2025.

كما أن إيداع ملفات الترشح للمسابقة يكون حصريا على موقع الواب الخاص بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج على الروابط التالية: رتبة طبيب عام في الصحة العمومية: https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/medecins.

رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية: https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/pharmaciens

رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية: https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/psychologue

كما أن آجال التسجيل تمتد إلى غاية نهاية يوم الأربعاء 2025.01.29.

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