إدارة السجون تفتح مسابقة توظيف في هذه التخصصات
بقلم أمينة داودي
أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح مسابقة توظيف.
وتخص المسابقة أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ، سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية و رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية. بعنوان سنة 2025.
كما أن إيداع ملفات الترشح للمسابقة يكون حصريا على موقع الواب الخاص بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج على الروابط التالية: رتبة طبيب عام في الصحة العمومية: https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/medecins.
رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية: https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/pharmaciens
رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية: https://dgapr.mjustice.dz:4443/recrute/psychologue
كما أن آجال التسجيل تمتد إلى غاية نهاية يوم الأربعاء 2025.01.29.
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