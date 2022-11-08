إدارة السجون تفتح 6 مؤسسات “بيئة مفتوحة” قريباً

كشف مسؤول في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح 6 مؤسسات “بيئة مفتوحة” على المستوى الوطني.

كما أوضح، عبد الغني عميار المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين، في تصريحات صحفية، أنّ هذه المؤسسات تتواجد على مستوى بني سليمان بالمدية. “لوطاية” بولاية بسكرة، “عين الحجر” بسعيدة، البيض، “هواري بومدين” بلعبادلة (بشار)، بالإضافة إلى تيارت.

وينتظر في هذا السياق استصلاح أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي منها ألف هكتار بتيميمون. ألف هكتار بمنطقة الشعبونية بالمدية، و400 هكتار بغرداية.

في حين، يتوفر قطاع السجون على 26 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية. وتستغل أكثر من 900 هكتار من الأراضي الزراعية عبر الوطن مكنت من تشغيل 2387 محبوساً خلال الموسم الفلاحي الجاري.

وتمّ بواسطة اليد العاملة العقابية بهذه المستثمرات الفلاحية يردف المتحدث غرس أكثر من 100.632 شجرة مثمرة. بالإضافة إلى الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية والمحاصيل الكبرى “قمح وشعير” والأعلاف ومشاتل الغراسات التزيينية وتربية الدجاج. والمواشي وتربية الأسماك في المياه العذبة وهي تجربة نموذجية و رائدة بولاية أدرار.

السجون.. تحقيق نتائج ايجابية على مستوى المستثمرات الفلاحية

وخلال السنة المنقضية، حسب ذات الإطار، تم تحقيق نتائج ”جد إيجابية” على مستوى هذه المستثمرات الفلاحية من ذلك ألف قنطار من الشعير. و400 قنطار من القمح و15 ألف لتر من زيت الزيتون. وذلك بإشراف الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين كمؤسسة عمومية مكلفة بتشغيل اليد العاملة العقابية وبفضل التكوين الذي استفاد منه المحبوسون.

وأشار عميار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الشركاء خاصة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تأطير اليد العاملة العقابية. حيث بلغ عدد المحبوسين المسجلين في دورة أكتوبر المنصرم 35.174 محبوساً في 132 تخصصاً يؤطرهم 484 مكوناً من مراكز التكوين المهني. مبرزا إستراتيجية هذا التوجه الذي يهدف إلى تمكين المحبوس من حرفة. والاندماج في المجتمع وعالم الشغل بعد خروجه من المؤسسة العقابية.

كما يستفيد المحبوس من تكوين يتوج بشهادة وتأهيل وبعد التحاقه بمؤسسة البيئة المفتوحة الذي يكون وفق شروط منها أن تكون عقوبته نهائية. وغير محبوس في جرائم خطيرة يكتسب، بحسب المتحدث، خبرة وتجربة تؤهله للاندماج في سوق العمل. أو استحداث مشروع بمرافقة المصلحة الخارجية لإدارة السجون وإعادة الإدماج والشركاء من هيئات الدعم.