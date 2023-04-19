إدارة السجون : فاطمة نزيلة بالمؤسسة العقابية تتوج فارسة للقرآن

أكثر من 10 آلاف محبوس شاركوا في مسابقة وطنية لترتيل وتجويد القرآن الكريم نظمتها المديرية العامة لإدارة السجون. بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية،توجت فيها فاطمة نزيلة من المؤسسة العقابية البويرة فارسة في نهائيات المسابقة.

كما كانت المرتبة الثانية من نصيب دنيا نزيلة بالمؤسسة العقابية المدية، مسابقة جرت طبعتها في ليلة 27 من الشهر الفضيل.

هذا وقد صرح أسعيد زرب المدير العام لإدارة السجةن و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ان المسابقة نظمت وطنيا للفئات الثلاث. ” احداث نساء و رجال” وفي محورين الاول في حفظ القران الكريم. والثاني في ترتيل القران الكريم بعدما كانت تقتصر في السنوات الفارطة على ترتيل القران الكريم فقط. وتحت اشراف لجنة تحكيم وطنية من الائمة والمرشدات الدينيات المتخصصين في مجال الحفظ و القرءان.

كما بلغ عدد الكتب حوالي 3000 الف عنوان داخل المؤسسات العقابية في مكتباتها المركزية و المتنقلة. وبخصوص مؤطري النشاط الديني. داخل المؤسسات العقابية. قال أسعيد زرب انه بلغ عددهم 531 مؤطر ديني منهم 277 امام و 175 معلم قران و 70 مرشدة دينية يقدمون الدروس و الارشاد و التوجيه. والنصح للمحبوسين. وهو مامكن من تسجيل 7867 محبوس يدرسون في 391 قسم لحفظ و تجويد القران الكريم على مستوى المؤسسات العقابية.

كما تم تمكين 150 محبوس من حفظ القران الكريم كاملا و 605 محبوس من حفظ ما بين 15 و 45 حزب و 7112 محبوس من حفظ ما بين حزب و 15 حزب.

كما اضاف ايضا ان الدولة الجزائرية تتكفل بنفقات تمدرس المحبوسين في مختلف الاطوار التعليمية. بالاضافة إلى ذلك توفير الكتب المدرسية وشبه المدرسية، واللوازم و الادوات و التجهيزات البيداغوجية.