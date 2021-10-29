إدارة السد ترد على شائعات تدريب تشافي للبارصا

خرجت إدارة فريق السد القطري سهرة اليوم الجمعة عن صمتها لتوضح مُستقبل مُدربها “تشافي”.

إدارة “الزعيم” نشرت بيانا رسميا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه.

“تفاعلاً مع ماهو متداول فالايام السابقة تؤكد إدارة السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب”.

ويأتي هذا الرد عقب تأكيد العديد من وسائل الإعلام عن اتفاق برشلونة الإسباني مع تشافي لتولي تدريبه خلفا لرونالد كومان.