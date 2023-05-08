إدارة السياربي تؤكد إستمرار عملية بيع تذاكر مواجهة المولودية

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن إستمرار عملية بيع التذاكر مباراة الداربي ضد مولودية الجزائر.

وحسب بيان إدارة السياربي، عبر صفحتها الرسمية، على الفايسبوك، فإن العملية لاتزال متواصلة على مستوى أكشاك ملعب 20 أوت 1955 إلى غاية نفاذ الكمية.

كما أوضح ذات البيان، أن فتح أبواب ملعب 05 جويلية للأنصار غدا الثلاثاء، ستكون ابتداءً من الساعة 12.00، حسب ما خلص له الإجتماع التقني للمباراة.

وختمت إدارة شباب بلوزداد بيانها، بتوجيه نداء لأنصار الفريق بضرورة التحلي بالروح الرياضية قبل وأثناء وبعد المواجهة.

وستُلعب مواجهة، مولودية الجزائر ضد شباب بلوزداد، في إطار تسوية الجولة 20 من المحترف الأول، غدا الثلاثاء، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة 18.00 مساءً.