إدارة “السياربي” تثمن قرار الفاف بإستكمال لقاءات الرابطة المحترفة بدون جمهور

ثمنت إدارة نادي شباب بلوزداد، قرار الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والمتمثل بإستكمال ما تبقى من لقاءات بطولة الرابطة المحترفة بدون جمهور.

باستثناء الجولة الأخيرة، والتي سيُسمح فيها بحضور أنصار الفرق المستضيفة دون حضور الزوار.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، بيانا عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إعتبرت أن هذا القرار، صائبًا إلى حدٍ بعيد. وذلك لتخفيف الأضرار المحتملة و انهاء الموسم بالطريقة المُثلى حسب تقدير “الفاف”.

ولتجنب أية انزلاقات وتضع حدًا لظاهرة العنف في الملاعب حفاظًا على لُحْمَةِ أبناء البلد الواحد. فكرة القدم تجمع و لا تفرق بين المتنافسين.

كما إغتنمت إدارة الشباب، هذه السانحة لدعوة أنصارها وأنصار كافة الفِرَق الوطنية، بضرورة التحلي بالروح الرياضية وإعطاء صورة مشرفة للكرة المحلية.

وفي الختام، تأسفت إدارة “السياربي”، بشدة على غياب جمهورها عن المدرجات. في قادم مواجهات البطولة بصفته المساند الأول الذي يمنحها الثقة و التحفيز داخل المستطيل الأخضر على حد تعبيرها.