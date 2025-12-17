إدارة “السياربي” ترشح 5 أسماء لجائزة لاعب الشهر

رشحت إدارة نادي شباب بلوزداد، 5 أسماء للتنافس على جائزة لاعب الشهر، التي أطلقت عليها اسم أسطورة النادي الراحل “جيلالي سالمي”.

وخاضت تشكيلة “السياربي” خلال شهر نوفمبر الماضي. 4 لقاءات في جميع المنافسات، فازت باثنين وتعادلت في واحدة مقابل هزيمة في أخرى.

واختارت إدارة النادي البلوزداد، كل من جابر كاسيس، وعبد الرؤوف بن غيث، ويوسف لعوافي. وعبد الرحمن بكور، وحسين بن عيادة، للتتويج بجائزة لاعب الشهر.

وفتحت الإدارة البلوزدادية. في استفتاء عبر “فيسبوك” باب التصويت أمام أنصار الفريق من أجل اختيار أفضل لاعب لنيل جائزة “جيلالي سالمي”وفقًا لأدائه ومساهمته مع الفريق.