إدارة “السياربي” تزف أخبارا سارة لأنصارها في “باماكو”

زفّت إدارة شباب بلوزداد، أخبارا سارة لأنصارها المتواجدين في العاصمة المالية باماكو، تحسبا لمواجهة نادي الجمارك البوركينابي.

ويستضيف اليوم السبت، الفريق البوركينابي، شباب بلوزداد، بملعب 26 مارس، بباماكو المالية. ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني، لدوري أبطال إفريقيا.

وأبلغت إدارة “السياربي” في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك”. أنصارها المتنقلين إلى باماكو، بأن الدخول للملعب سيكون عن طريق جواز السفر الجزائري ولا داعي لاقتناء التذاكر لحضور اللقاء.