إدارة السياربي تستذكر الأسطورة لالماس

إستذكرت إدارة نادي شباب بلوزداد. اليوم الجمعة. أسطورة الفريق وأحسن لاعب جزائري لكل الأوقات حسن لالماس، والذي يصادف تاريخ اليوم الذكرى الخامسة لوفاته.

ونشرت إدارة السياربي، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، بيانا ترحمت فيه على فقيد الكرة الجزائرية لالماس، وكتبت:”في الذكرى الخامسة لوفاة أيقونة الكرة الجزائرية و أسطورة فريق شباب بلوزداد “حسن لالماس”، تترحم إدارة الفريق على روح الفقيد”.

كما ختمت إدارة شباب بلوزداد بيانها:”ندعوا الله عز وجل أن يجعل مثواه الجنة”.

يجدر الإشارة، بدأ لالماس مسيرته الكروية مع أولمبي العناصر، النادي الذي بصم معه على رقم قياسي بعد تسجيله 14 هدفا في مباراة واحدة، برسم مواجهة كأس الجزائر ضد نادي بئر توتة، في أكتوبر 1962.

بعد ذلك، إنضم لالماس لفريق شباب بلوزداد، وتوج معه بأربعة بطولات في 1965 و1966, و1969 و 1970، وثلاث كؤوس للجزائر، أعوام 1966، 196 و 1970، وبثلاثة بطولات مغاربية أعوام 1970 و1971 و1972.