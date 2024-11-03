إدارة “السياربي” تستذكر الشهيد بلوزداد

استذكرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأحد، الشهيد والأب الروحي للثورة الجزائرية، محمد بلوزداد، في الذكرى الـ 100 لميلاده.

ونشرت إدارة “السياربي” فيديو مقتضب عبر حسابها على “فايسبوك” للشهيد محمد بلوزداد. الذي يحمل الفريق اسمه منذ سنة 1995، بعدما كان يسمى سابقا شباب بلكور.

وذلك، بمناسبة مرور 100 سنة، عن ميلاد الشهيد البطل. والمصادف لـ 3 نوفمبر 2024، وأرفقته بعبارة: “الذكرى 100 لميلاد الأب الروحي للثورة الجزائرية.. رحم الله شهداءنا الأبرار، رحمَك الله يا “محمد بلوزداد”.

وأضافت إدارة شباب بلوزداد، في ذات المنشور: “تاريخ كبير فالكرة والجهاد.. الإنتصار شعارنا، وفخرنا محمد بلوزداد”.