إدارة “السياربي” تطلق مبادرة لاستذكار تاريخ وقدامى الفريق

أطلقت إدارة شباب بلوزداد، مبادرة تسعى من خلالها لاستذكار تاريخ النادي وألقابه بالإضافة إلى مشوار قدامى الفريق.

وكشفت إدارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء. بأنه وفي إطار إثراء المحتوى الإعلامي البلوزدادي، سيتم تخصيص فقرتين كتابيتين.

مشيرة إلى أن الفقرة الأولى، ستكون خاصة تحت عنوان “تأسيس، تاريخ، ألقاب بلوزدادية “.

في حين أن الفقرة الثانية، ستكون تاريخية بعنوان “مشوار اللاعبين القدامى”.

كما أكدت إدارة الشباب، أنه سيتم في المقابل، الشروع في تحضير برنامج على “اليوتيوب” يخصص لنقل أخبار الفريق، واعدة الجمهور بتفاصيل أكثر مستقبلا.