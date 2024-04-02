إدارة “السياربي” تعد بإنصاف أنصارها الموقوفين

أصدرت إدارة فريق شباب بلوزداد، أمس الاثنين، بيانا ثانيا بخصوص أنصارها الموقوفين، مؤكدة بأنها ستسعى لإنصافهم في القريب العاجل.

وبعد البيان الذي أكدت فيه إطلاق سراح 27 مناصرا، أوضحت الإدارة البلوزدادية، بأنها ستواصل الدِفاع بكل قُوتِها من أجل إسترجاع حق أنصارها الأوفياء. بالتنسيق مع المحامين المكلفين بالقضية.

كما أكدت بأنها لن تتنازل عن القضية حتى يتم إطلاق باقي الأنصار المعتقلين. في لقاء كأس الجزائر الأخير، أمام الضيف أولمبيك أقبو.

وفي المقابل. أكدت إدارة الشباب بأن أنصار الفريق هم أساس النادي ومِثَال للوَفَاء والإخلاص.

مشيرة إلى أنها سَتَقِف في صف المُناصِر البَسيط. الذي أكد وَلائه ووَفَاءِه لِفَرِيقِه وألوانِه في كل مباراة أينما حل وإرتحل.

راجية في الأخير، من المولى عز وجل أن يُطلَق سَراح المُناصرين الموقوفين. ليعودوا لأهاليهم وذويهم في أقرب الآجال إن شاء الله.