إدارة “السياربي” تعلن استمرار بيع تذاكر “الداربي”

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن استمرار عملية بيع تذاكر لقاء الداربي، المرتقب أمام الغريم مولودية الجزائر.

ويلتقي الشباب بالمضيف المولودية، بملعب 5 جويلية 62، سهرة اليوم بداية من الساعة 20:00، في قمة الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة.

وكشفت إدارة “السياربي” في بيان لها، بأن عملية التذاكر الخاصة بأنصارها. والتي انطلقت صبيحة أمس الثلاثاء، بشبابيك ملعب 20 أوت، ستستمر اليوم أيضا، وذلك، إلى غاية الساعة 14:30.