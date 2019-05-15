إدارة “السياربي” تقرر الدخول المجاني خلال مواجهة الساورة

قررت إدارة شباب بلوزداد، فتح أبواب ملعبها “20 أوت”، بالمجان غدا الخميس، أمام الأنصار، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بشبيبة الساورة.

وجاء قرار مسؤولي الشباب، قصد مضاعفت تواجد البلوزدادين في هذه المواجهة الهامة، وتقديرا على مساندتهم للفريق، طيلة هذا الموسم الصعب.

وتعد هذه المباراة، حاسمة بالنسبة لأبناء لعقيبة، حيث سيتمكنون من ضمان البقاء بصفة رسمية، في حال فوزهم بهذه المواجهة.

يذكر أن شباب بلوزداد، يتواجد في المركز التاسع، برصيد 34 نقطة، وسيستضيف شبيبة الساورة، صاحب المركز الرابع بـ40 نقطة، لحساب الجولة الـ28 من المحترف الأول.