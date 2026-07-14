إدارة “السياربي” تنفي رحيل بن غيث مجانا

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن رحيل القائد عبد الرؤوف بن غيث، نحو ناديه السابق اتحاد العاصمة، في إطارة فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من أن بن غيث، يرتبط بعقد مع “السياربي” إلى غاية 2028. إلا أن اللاعب فضل الرحيل، بعد توثر علاقته مع أنصار الشباب. عقب تضييع الفريق كل أهدافه في الموسم المنقضي، محليا وقاريا.

وسارعت إدارة شباب بلوزداد، بعد إعلان الصفقة، إلى نشر بيان توضيحي، اثر انتشار أخبار تتحدث عن رحيل مجاني لقائدها السابق. مؤكدة أن الصفقة تمت وفق اتفاق يحفظ جميع حقوق الفريق.

وأوضحت إدارة “السياربي” أن انتقال بن غيث إلى ناديه السابق. جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والإدارية للنادي. مقابل مبلغ مالي، وذلك في إطار احترام جميع الإجراءات المعمول بها.

مضيفة أن هذه الصفقة أبرمت بعد رؤية مدروسة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

كما أشارت إلى أن الاتفاقية ستودع ضمن ملف تحويل اللاعب لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، وفقا للإجراءات المعمول بها.

وجاء هذا البيان لوضع حد للإشاعات التي رافقت انتقال بن غيث إلى اتحاد الجزائر. خاصة بعد تداول معلومات تفيد برحيله مجانا، وهو ما نفته إدارة شباب بلوزداد، مؤكدة أن مصالح النادي تم الحفاظ عليها بشكل كامل في هذه العملية.

وسيعود بذلك، بن غيث، إلى الاتحاد الذي غادره صيف 2019. وخاض في 7 سنوات عدة تجارب بألوان الترجي التونسي والرجاء البيضاوي ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد.