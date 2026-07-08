إدارة “السياسي”تقدّم الطاقم الفني المساعد للمدرب منذر الكبير

كشفت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الأربعاء، عن هوية الطاقم الفني الجديد، المساعد للمدرب الرئيسي، منذر الكبير.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي الرياضي القسنطيني، تم تعيين أحمد السويسي، مساعدا أول للمدرب منذر الكبير.

كما اختير علاوة ايادي، مدربا لحراس مرمى الفريق، فيما نصّب محمد أمين توكابري، محضرا بدنيا، وأنيس بن مليكة، محللا للفيديو.

وتعوّل إدارة النادي الرياضي القسنطيني على هذا الطاقم الفني الجديد، بقيادة المدرب منذر الكبير، للمنافسة على الأدوار الأولى في الموسم الجديد من البطولة.