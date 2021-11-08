إدارة “السياسي” ترد على الخلاطين

ردت إدارة فريق شباب قسنطينة بصفة رسمية على الأخبار المغلوطة التي تحدثت عن اجتماع بين المدير العام للسياسي ومجموعة من الأنصار.

ونشرت الصفحة الرسمية للسياسي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الإثنين بيانا رسميا جاء فيه.

“تفند إدارة شباب قسنطينة تفنيدا قاطعا، ما يروج عبر منصات التواصل من إشاعات، مفادها انعقاد اجتماع سري بين المدير العام رشيد قاسمي ومجموعة من الأنصار”.

وأضاف البيان:”تؤكد الإدارة أن الفريق بجهازه الفني ولاعبيه، يتواجدون في حالة معنوية جيدة، بعد العودة إلى سكة الانتصارات في المباراة الماضية أمام نجم مقرة”.