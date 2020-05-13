إدارة السياسي تفاضل بين عمراني ومضوي لخلافة خودة

تواصل إدارة نادي شباب قسنطينة، بقيادة المدير العام للفريق رشيد رجراج، سعيها لإيجاد المدرب المناسب لتولي العارضة الفنية للفريق، انطلاقا من الموسم المقبل.

وكشفت مصادر صُحفية، أن كل من المدير العام لشباب قسنطينة، رشيد رجراج، والمناجير العام ناصر مجوج، يمنحان الأولوية للمدرب المحلي، لخلافة كريم خودة.

ويعد عبد القادر عمراني، المدرب الحالي لنادي الدفاع الجديدي، أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، بحكم معرفته الجيدة ببيت السنافر، بعد قيادته الفريق لنيل لقب البطولة موسم 2018.

ومن جهته، يتواجد خير الدين مضوي، مدرب نادي الخليجي السعودي، ضمن المرشحين بقوة لدى مسؤولي السياسي، لخلافة كريم خودة.

يذكر أن كل من عبد القادر عمراني، و خير الدين مضوي، لازالا مرتبطان بعقد مع فريقيهما الدفاع الجديدي، ونادي الخليجي، على التوالي.