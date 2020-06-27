إدارة السياسي تقرر الإنتقال إلى ملعب “عبد المالك رمضان”

كشف المدير العام لنادي شباب قسنطينة، رشيد رجراج، أن فريقه سيستقبل منافسيه، انطلاقا من الموسم المقبل، بملعب “عبد المالك رمضان” عوضا عن ملعب “الشهيد حملاوي”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، تصريحات رجراج، أين قال: “القرار تم اتخاذه، سنستقبل منافسينا الموسم المقبل، بملعب عبد المالك رمضان، الذي يتسع لـ 11 ألف متفرج فقط”.

وأضاف المدير العام للسياسي: “يجب على السلطات المحلية إيجاد حل فيما تعلق بالإضاءة، بالإضافة إلى تزويد الملعب بمنصة للصحفيين”.

وجاء هذا القرار من طرف إدارة السياسي، بسب غلق ملعب “حملاوي” شهر مارس الماضي، بسبب تدهور حالة عشب الملعب، أين سيخضع لإعادة التأهيل، تحسبا لنهائيات أمم إفريقيا للمحلين 2022.