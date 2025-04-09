إدارة السياسي توجه تعليمات لأنصارها قبل مباراة “كأس الكاف” ضد الاتحاد

سعت إدارة فريق شباب قسنطينة، لتنظيم أنصارها، تحسبا لمباراة اليوم الأربعاء، التي ستجمعهم باتحاد العاصمة، لحساب ربع نهائي كأس الكاف.

ونشرت إدارة النادي القسنطيني، عبر صفحتها الرسمية، جملة من التعليمات الموجهة لانصارها، لضمان السير الحسن لهذا اللقاء.

وأوضح مسوؤلي السياسي، لأنصار الفريق، بأن دخولهم للملعب، سيكون عبر البوابتين (1، و8)، مع استفادتهم من موقف السيارات المتواجد قرب المدخل الجنوبي للملعب.

كما حرصت إدارة السياسي، على تذكير الجماهير المتنقلة للملعب، بظرورة حمل بطاقات الهوية، ودعت الجميع للامتثال لتعليمات المنظمين لضمان السير الحسن للمباراة.

يذكر أن شباب قسنطينة، يواجه اليوم الأربعاء، اتحاد العاصمة، بملعب “5 جويلية”، لحساب لقاء العودة من الدور الربع النهائي لكأس الكونفيدرالية.