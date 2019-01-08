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إدارة السياسي تُقدم نجمها الجديد “باهمبولا”

الرياضة
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إدارة السياسي تُقدم نجمها الجديد “باهمبولا” لحظة التقديم
بقلم عبد النور حواز

قدمت إدارة فريق شباب قسنطينة المُستقدم الجديد اللاعب الدولي الكونغولي “ديلان باهمبولا” أمسية اليوم الثلاثاء.

وحضر عملية الإمضاء والتقديم المدير العام الرياضي للسياسي طارق عرامة.


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