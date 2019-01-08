إدارة السياسي تُقدم نجمها الجديد “باهمبولا”

وحضر عملية الإمضاء والتقديم المدير العام الرياضي للسياسي طارق عرامة.
حجزت مصالح أمن ولاية سطيف 19 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء وقنطارين من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح خلية الإعلام والاتصال بمديرية أمن الولاية أن هذه…
انتقل إلى رحمة الله مساء أمس الإثنين بغليزان المجاهدان محمد فرقان و البشير بلبشير.
ويعد الراحل محمد فرقان 81 سنة أحد أبرز مجاهدي منطقة غليزان خلال…
من بين ضحيا الإنهيار الذي شهدته ورشة بناء سكنات عدل بالرحماينة في العاصمة، الشاب أدم شوية صاحب الـ 17 ربيعا المنحدر من قرية " الحامة"…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
التعليقات (0)