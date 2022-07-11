إدارة السيتي تؤكد دعمها لرياض محرز

أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، دعمها لنجمها الدولي الجزائري رياض محرز، لتحقيق لقب شخصي جديد.

ونشرت إدارة السيتي، تغريدة عبر “تويتر” جاء فيه: “نجمنا رياض محرز، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب افريقي 2022، بالتوفيق لساحر العرب”.

كما أعاد النادي الإنجليزي، نشر قائمة “الكاف” للاعبين العشرة المرشحين للتويج بجائزة أفضل لاعب افريقي لسنة 2022.

https://twitter.com/Cityarabia/status/1546434277759393792