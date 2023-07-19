إدارة السيتي تتجه للإعلان عن رحيل محرز 

تتجه إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للإعلان عن رحيل نجمها الدولي الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي هذا بعد كشف مدرب السيتي بيب غوارديولا عن قائمة لاعبيه المعنيين بتربص اليابان، والتي غاب عنها اسم محرز.

من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية، توصل إدارة الأهلي السعودي، لاتفاق مع نظيرتها من السيتي، لشراء عقد الدولي الجزائري.

كما أضافت ذات المصادر، بأن رياض محرز، سيخضع للفحوصات الطبية، غدا الخميس، قبل التوقيع على عقده الذي سيربطه بالأهلي السعودي إلى غاية 2027، مقابل 30 مليون أورو.