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إدارة السيتي ترفض تخفيض أجر محرز وزملائه

الرياضة
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إدارة السيتي ترفض تخفيض أجر محرز وزملائه
بقلم كريم.تيغرمت

قررت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عدم تخفيض راتب الدولي الجزائري رياض محرز، وزملائه في النادي، على خلفية توقف المنافسة، بسبب فيروس كورونا.

وكشفت شبكة “سكاي سبوت”، أن مسؤولي السيتي، سيسددون كافة مستحقات لاعبيهم، والطاقم العامل في النادي، مع منح بعض العاملين إجازة رسمة.

وفي المقابل، أوضحت صحيفة “صن”، أن رفض لاعبي البريميرليغ تخفيض رواتبهم، راجع لرغبتهم في مساعدة الفقراء، ومنظمات الصحة، وليس رؤساء النوادي.

يذكر أن رؤساء النوادي الإنجليزية، وعلى غرار بقية النوادي العالمية، اقترحوا على لاعبيهم خصم 30% من رواتبهم، خلال فترة توقف المنافسة.


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