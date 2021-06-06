إدارة “السيتي” تريد توفير 150 مليون أورو من بيع اللاعبين !

كشفت مصادر إنجليزية، أن إدارة “مانشستر سيتي“، لن تدخل الميركاتو الصيفي إلا في حالة بيعها عددا من اللاعبين وذلك من أجل توفير 150 مليون أورو على الأقل والتي ستذهب من أجل التعاقد مع “هاري كين” أو “جاك غريلتش”.

وحسب ماذكرته مختلف الصحف البريطانية، فإن عددا من اللاعبين مهددون بمغادرة “السيتي”، أبرزهم “محرز”، “سترلينغ”، “بيرناردو سيلفا” وحتى المهاجم “غابريل خيسوس”، غير أن الفيلسوف الإسباني يريد تعزيز صفوفه بأسماء كبيرة من أجل مواصلة تحقيق الألقاب.

يذكر أن “خلدون المبارك” رئيس مجلس إدارة “السيتي” كان قد أكد في وقت سابق، أن الفريق سيدخل الميركاتو الصيفي بذكاء.