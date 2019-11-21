إدارة “الشباب” السعودي تنتقد تصرف “بن العمري” وتتجه لمعاقبته !

الرياضة
  • -
  • 0
إدارة “الشباب” السعودي تنتقد تصرف “بن العمري” وتتجه لمعاقبته !
بقلم أمير بهلول

كشف أحمد مسعود مدير المركز الإعلامي لنادي الشباب السعودي، أن إدارة الفريق تتعامل بحزم كبير فيما يخص الإنضباط.

وقال أحمد مسعود في تصريحاته: “كان من المفترض أن يصل بن العمري إلى السعودية الأربعاء، لكنه تغيب دون عذر مسبق”.

وأضاف: “إدارة الشباب تتعامل بحزم فيما يخص الإنضباط، وتطبيق اللوائح والأنظمة الداخلية”.

وتابع: “البعض يحاول تضخيم الأمور وكل ما في الأمر أن بن العمري سيصل يوم الخميس”.

في حين ختم كلامه: “لا توجد أي مشكلة مع بن العمري، والإدارة متمسكة باستمراره مع الفريق بعقد الممتد لـ3 سنوات”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=729620

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com